Club Brugge wil Imbula weghalen uit Premier League en zoekt alternatieven voor als dat niet lukt

Met nog twee weken transferperiode te gaan, is het aantrekken van een nummer zes een prioriteit geworden voor Club Brugge. Blauw-zwart richt zijn vizier onder meer op enkele afdankers uit Engeland.

Bij Stoke City heeft Club zijn oog laten vallen op de in Vilvoorde geboren Giannelli Imbula. De Congolees moet de Potters verlaten en traint er sinds deze zomer bij de beloften. Struikelsteen is zijn hoge salaris: de 26-jarige middenvelder verdienst naar schatting iets minder dan 3 miljoen euro per jaar. Imbula heeft nog een contract tot 2021 en wil financieel geen grote stap achteruit zetten. Blauw-zwart speurt daarom naar alternatieven, eveneens in Engeland. Een van die betaalbaardere opties is Daniel Amartey, een 24-jarige Ghanees van Leicester City. Zijn looneisen zouden maar de helft van die van Imbula bedragen.