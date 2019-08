Racing Genk-coach Felice Mazzu predikt kalmte na pijnlijke nul op zes: “Ik wil ook niet meteen alles omgooien”

We zijn nog maar half augustus, maar bij RC Genk is het dit weekend toch al alle hens aan dek. Op speeldag vier moet de lands­kampioen absoluut punten gaan sprokkelen op de Freethiel. Toch probeert coach Felice Mazzu na een pijnlijke nul op zes vooral rustig te blijven. Samen met hem overlopen we enkele heikele kwesties.