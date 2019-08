Uitgejouwd op het podium, bedreigd op de camping

“Zodra we klaarstonden in de Boiler Room, werd duidelijk dat we er niet welkom waren. Zoveel kwade blikken vanuit het publiek … Dat zagen we nog nergens anders. Toen we het podium opgingen, werd vrijwel meteen met drank naar ons gegooid. Ook op de trein naar huis hebben jongeren me een tijdlang zitten naroepen. Misschien waren we op het verkeerde moment op de verkeerde plek, maar dit is toch niet meer normaal? Echt angstaanjagend.” De negatieve ervaring zindert nog na bij de 17-jarige Tatyana Decelle van ‘Youth for Climate Brugge’, die donderdagavond mee op het podium stond.

Toch was vooral Anuna De Wever, boegbeeld van de klimaatjongeren, kop van Jut na de ‘Clap for Climate’-actie. Op de camping werd de sfeer zelfs erg grimmig, de klimaatactiviste en haar vriendinnen werden er belaagd door andere festivalgangers. “’s Nachts hebben enkele jongens met Vlaamse vlaggen verschillende tenten opengedaan omdat ze dachten dat ik daar lag te slapen. Ze hebben ook onze partytent gescheurd en nog andere tenten kapotgemaakt door erop te springen”, zegt ze.

Knack-journalist Jeroen de Preter kreeg het verhaal te horen via zijn dochter, die bij hetzelfde groepje als Anuna sliep en erg aangedaan was door het gebeuren. “Enkele jongeren hebben hen de hele nacht wakker gehouden door slogans en doodsbedreigingen te scanderen”, zegt hij. “Ook werden de jonge vrouwen bekogeld met flessen vol urine.”

Extra bescherming

Pukkelpop is het zesde festival waar ‘Youth for Climate’ langsgaat om aandacht te vragen voor de klimaatproblematiek, maar nergens voelden de jongeren zich minder welkom dan in Kiewit. “Ik begrijp dat de meningen verdeeld zijn over onze actie, en zelfs dat ik word uitgejoeld op het podium. Maar dit is echt niet oké”, zegt Anuna. Ze twijfelt om terug te keren naar het festival. “Ik heb nog een dagticket voor zaterdag, maar ik denk eraan thuis te blijven. Het is de commotie niet waard.” Een klacht indienen bij de politie heeft ze niet gedaan. “Ik kan die gasten toch niet identificeren.”

De festivalorganisatie is intussen zelf een onderzoek gestart. “De daders zijn niet bij ons bekend, maar onze veiligheidsdiensten zijn ingelicht. Ze doen er alles aan om een herhaling van dit voorval te voorkomen. Zodra we weten wie de betrokkenen zijn, nemen we de nodige maatregelen”, zegt woordvoerder Frederik Luyten. De jonge vrouwen van ‘Youth for Climate’ krijgen tijdens de resterende dagen van het festival ook extra bescherming. “Security zal een oogje in het zeil houden.”

Verboden vlag

Na het incident verbood de organisatie de Vlaamse strijdvlag op de camping, waarbij de leeuw een zwarte tong en klauwen heeft. DBA

Ook de aanwezigheid van Vlaamse vlaggen gaat niet onopgemerkt voorbij. “Je kan niemand verbieden een vlag op te hangen, maar wij zijn tegen politiek geëngageerde boodschappen op Pukkelpop. Zeker als het om extreme boodschappen gaat, rechts of links. We bekijken nog hoe we hier het best tegen optreden”, zegt Luyten. Gisteravond raakte bekend dat de Vlaamse strijdvlag – waarop de leeuw in tegenstelling tot de officiële vlag geen rode maar zwarte tong en klauwen heeft – verboden wordt op de camping. De organisatie liet een twintigtal vlaggen weghalen.

Het is trouwens niet de eerste keer dat het festival te kampen heeft met een politiek getint incident. In 2018 dook een filmpje op waarin enkele festivalgangers “handjes kappen, de Congo is van ons” zongen. “Dat staat los van dit voorval, Pukkelpop heeft geen politiek probleem. Dat jongeren er hardnekkige politieke meningen op nahouden, is een fenomeen dat je in de hele maatschappij ziet opduiken.” (evdg, dvg, wjn, sgg)