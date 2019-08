Fusie tussen spoorbedrijven op tafel

“Het moet mogelijk zijn om te spreken over een fusie tussen NMBS en Infrabel, want ze hebben hun onvermogen om het met elkaar eens te zijn aangetoond.” Dat zegt de bevoegde minister van Mobiliteit François Bellot (MR) in het licht van de regeringsonderhandelingen.

NMBS laat treinen rijden van station naar station, Infrabel bouwt en onderhoudt de sporen waarover die treinen rijden. De opsplitsing gebeurde vijftien jaar geleden en was bedoeld om concurrentie mogelijk te maken, maar de samenwerking werd daardoor minder goed. Vorige maand kwam het twee keer tot openlijke ruzie en bij problemen wijzen de bedrijven vaak naar elkaar.

Een structuur die onwerkbaar is, zeggen de vakbonden al jaren. Ook reizigersvereniging TreinTramBus is blij dat een hereniging nu weer op tafel komt. “De belangen lopen nu niet helemaal gelijk”, zegt voorzitter Stefan Stynen. “Na vijftien jaar gesplitste bedrijfsvoering stel je vast dat de nadelen vooral bij de reiziger kwamen te liggen. Het heeft voor veel bureaucratie en gedoe gezorgd.”

Een hereniging zou wel goedgekeurd moeten worden door Europa. De NMBS en Infrabel willen zelf geen commentaar geven en benadrukken alleen dat ze constructief samenwerken. (kba)