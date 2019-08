Japan is grootste schuldeiser van VS

China is niet langer de grootste buitenlandse schuldeiser van de VS. Die ‘eer’ gaat sinds kort naar Japan. Dat maakte de Amerikaanse schatkist donderdagavond bekend.

Tokio had eind juni voor 1.122,9 miljard dollar aan Amerikaans staatspapier in portefeuille. Daarmee heeft Japan China voorbijgestoken als grootse schuldeiser van de VS: Peking zat eind juni op 1.112,5 miljard dollar. Sinds het uitbreken van de handelsoorlog deed China al voor een slordige 80 miljard dollar schuldpapier van de VS van de hand. (krs)