Trump wil Groenland kopen

Volgens Amerikaanse media heeft Donald Trump zijn oog laten vallen op Groenland. De president zou tijdens verschillende meetings gesuggereerd hebben dat hij het autonome gebied van Denemarken wil overkopen, zo schrijft onder meer The Wall Street Journal. Naar verluidt heeft de president zijn adviseurs binnen het Witte Huis aan het werk gezet om de mogelijkheid te onderzoeken. Of Trump, die niet verlegen zit om een staaltje machtsvertoon, ernstig nadenkt over de aankoop van Groenland, is niet duidelijk. Volgens een van de aanwezigen tijdens een diner kwam de vraag “niet serieus over”.

De VS heeft al jarenlang een militaire basis op Groenland, een strategische zet om Russisch grondgebied in de gaten te houden. In september plant de president alvast een eerste staatsbezoek aan Denemarken. Een reis naar Groenland, laat staan een gesprek over de verkoop ervan, staat niet op de officiële agenda. “Natuurlijk staat Groenland niet te koop”, aldus de Groenlandse regering. “We beschouwen dit als een uitdrukking van grote interesse in het investeren in ons land.” (evdg)