Bananen in supermarkt worden duurder

De bananensector staat in rep en roer. Op twee plantages in Zuid -Amerika is een hardnekkige schimmel opgedoken die bananen aantast. Ook de populaire Cavendish-banaan, die bij ons in de winkelrekken ligt, is niet bestand tegen de ziekte. De kans dat bananen binnenkort een beetje duurder worden, is dus reëel.

In juli werd TR4, ook wel Panama-ziekte genoemd, voor het eerst vastgesteld in Colombia. Omdat klassieke gewasbeschermingsmiddelen niets uithalen, zit er voor de bananentelers maar één ding op: de besmette gebieden rooien en niet meer gebruiken. “Het duurt tot dertig jaar vooraleer de schimmel uit de grond is”, zegt expert Frederic Rosseneu, business development manager bij de Belgische fruit- en groentereus Greenyard.

En die stijgende kosten zullen de producenten proberen door te rekenen in de contractbesprekingen van 2020. “Die gesprekken moeten nog beginnen. Met hoeveel de prijs van bananen zou kunnen stijgen, is nog niet duidelijk. Maar het is wel niet zo dat ze plots de helft duurder zullen worden”, zegt Rosseneu.

Zuid-Amerika is het belangrijkste aanvoergebied van bananen in Europa. Een kwart van de bananen die bij ons in de rekken liggen, komt uit Colombia.(lla, blg)