Pro League bereid om onderling duel van volgend weekend uit te stellen om Antwerp en AA Gent te helpen

Wie volgende week zondag graag naar Antwerp - AA Gent wil gaan kijken, wacht beter misschien nog even met het aanschaffen van een ticket. Beide clubs willen graag de partij laten uitstellen om wat meer rust te krijgen tussen de laatste twee kwalificatiewedstrijden richting Europa League. Zeker Antwerp wil tegen AZ – dat in eigen land haar competitiematch uitgesteld zag worden – met gelijke wapens kunnen strijden. De Pro League wil helpen en bekijkt wat mogelijk is.

Antwerp droomt van de groepsfase van de Europa League en daarvoor haalt het al zijn troeven uit de kast. Nadat The Great Old hoorde dat AZ – de volgende Europese tegenstander van Antwerp – zijn match tegen Feyenoord uitgesteld zag worden, vroeg men zich luidop af of dat in België ook mogelijk zou zijn. In Nederland zijn wedstrijden uitstellen met het oog op extra rust voor Europese matchen stilaan een ingeburgerde praktijk. “Het is sowieso een voordeel voor AZ dat het een week kan recupereren”, reageerde Sven Jaecques, general secretary & sports bij The Great Old. “Ik begrijp dat het in België wat lastiger is om hetzelfde te realiseren, maar als het kan: heel graag.” AA Gent sprong meteen mee op de kar. De Buffalo’s nemen het na al twee gespeelde voorrondes nu op tegen het Kroatische HNK Rijeka en daarvoor is elk extra rustmoment meegenomen. “Mochten wij die kans krijgen, dan nemen we die met beide handen aan”, was trainer Jess Thorup klaar en duidelijk.

Met 40 competitiematchen zit de Belgische kalender propvol, maar dat wil niet zeggen dat de Pro League het voorstel de facto naar de prullenmand verwijst. “Het is een interessante denkpiste”, zegt Pierre François. “Deze matchen die kwalificatie voor de groepsfase kunnen opleveren, zijn zeer belangrijk voor onze Europese coëfficiënt. Het belang van deze clubs is in deze dus het belang van alle clubs. Als er een officiële vraag komt van Antwerp en Gent, kunnen we met de kalendermanager bekijken of er iets mogelijk is. We hebben binnen de Pro League afgesproken dat voor clubs die de 1/8ste- of kwartfinales van een Europees toernooi bereiken er matchen uitgesteld kunnen worden, maar op het niveau van de kwalificatierondes hebben we dat debat nog niet gevoerd. Maar we willen helpen als dat kan.”

Ondertussen weet Antwerp ook waar het de heenwedstrijd speelt. Door het ingestorte dak kan AZ niet in het eigen stadion aantreden waardoor het donderdag uitwijkt naar Enschede.