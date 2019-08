KMI verwacht nat weekend, vanaf maandag beterschap

Na een eerder droge vrijdag, sluipen de buien dit weekend weer naderbij. Zowel zaterdag als zondag worden buien verwacht. Vanaf maandag zou het droger moeten worden. Dat meldt het KMI.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. In de namiddag wordt het in het westen en noordwesten opnieuw droger met soms enkele opklaringen. In de zuidoostelijke helft van het land blijven de wolkenvelden domineren en vallen er regen of buien. We halen 17 graden in de Hoge Venen en 22 of 23 graden in het westen.

De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten in het binnenland. Aan zee is de zuidwestenwind vrij krachtig tot soms krachtig. Rukwinden tot 50 kilometer per uur zijn mogelijk.

Zaterdagavond wordt het opnieuw overal zwaarbewolkt met enkele buien, vooral ten zuiden van Samber en Maas. In de loop van de nacht trekt een actieve regenzone ons land binnen vanaf de Franse grens. Op het eind van de nacht of zondagochtend verwachten we in sommige streken vrij veel regen. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.

Zondag sleept een golvende storing nog over onze streken. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger met opklaringen. In het zuidoosten kan het nog tot in de late namiddag regenen. Er zou vrij veel neerslag kunnen vallen. De maxima liggen tussen 17 en 23 graden.

Maandag worden eerst brede opklaringen verwacht met droog weer. Nadien wordt het wisselvalliger met mogelijk een lokaal buitje. Ook dinsdag en woensdag zouden zon en wolken elkaar afwisselen, met eventueel een lokale regenbui. De maxima gaan van 18 tot 22 graden.