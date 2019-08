Spoorstaking van start gegaan: slechts helft van treinen rijdt

Zaterdagochtend om 3 uur is de 24 urenstaking van de onafhankelijke spoorbond OVS gestart. Op basis van de minimumdienstverlening zal ongeveer de helft van de treinen rijden, waaronder de meeste treinen naar Pukkelpop, de kust en de Ardennen.

Naar Pukkelpop rijden de meeste treinen. Enkel vanuit Mol rijden er zaterdag geen treinen naar Hasselt. Ook de meeste treinen naar de Ardennen en naar de kust rijden. Extra treinen naar de kust en naar toeristische bestemmingen zijn er zaterdag niet. De treinen naar Walibi in het Waals-Brabantse Bierges rijden enkel rond openingsuur en sluitingsuur van het park.

In het algemeen rijdt de helft van de S-treinen en twee derde van de L-treinen. De meeste IC-treinen rijden, al dan niet minder frequent. Van sommige IC-treinen wordt de reisweg ingekort. De IC-treinen tussen Mol en Hasselt en tussen Knokke en Brugge rijden niet, en bepaalde stations worden niet bediend.

De internationale treinen worden niet gehinderd door de staking. De hogesnelheidstreinen Thalys, Eurostar en ICE rijden volgens het normale schema, en ook de Beneluxtrein Brussel-Amsterdam is operationeel. Internationale reizigers krijgen de waarschuwing dat hun aansluiting in België geïmpacteerd kan zijn, voor of na hun internationale traject.

“Reiziger kan rekenen op aangekondigde treinen”

Er was zaterdagochtend alvast geen sprake van onverwachte problemen, het treinverkeer verloopt zoals verwacht: ongeveer de helft van de treinen rijdt. “De reiziger kan rekenen op de treinen die we hadden aangekondigd”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

Op de website van de NMBS staat een algemeen overzicht van de verwachte hinder en ook via de NMBS-app kunnen reizigers opzoeken of hun trein al dan niet rijdt. De NMBS raadt aan om tot vlak voor het vertrek regelmatig de reisplanner, de website, of de app te raadplegen. De staking duurt tot zondagochtend 3 uur.

Geen vakantie

Het is de tweede zaterdagse staking van de spoorbond OVS in minder dan een maand tijd. De vorige keer, op 27 juli, reden iets meer treinen: zowat drie op de vijf. Aanleiding van de acties is de problematische vakantiesituatie van de treinbegeleiders. De andere vakbonden nemen niet deel aan de staking.