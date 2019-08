Duidelijke taal van coach Frank Lampard: “Toekomst van Michy Batshuayi ligt bij Chelsea”

Chelsea moet de rug rechten na de zware nederlaag tegen Manchester United op de eerste speeldag van de Premier League (4-0) en het verlies in de Europese Supercup tegen Liverpool eerder deze week na strafschoppen. Mogelijk rekent het daarvoor op Michy Batshuayi. “Er zullen zeker kansen komen voor hem”, wist coach Frank Lampard te zeggen op een persconferentie voor de wedstrijd tegen Leicester City

“Michy’s toekomst ligt hier bij Chelsea, als één van onze drie spitsen”, verduidelijkte Lampard op de persconferentie. “Dit wordt een belangrijk jaar voor hem, maar er zullen kansen komen. Hij moet elke dag op topniveau trainen, zodat hij fit genoeg is om te spelen op de manier die ik voor ogen heb voor mijn spitsen. Hij zal constant moeten bewegen, ook als hij niet in balbezit is, en zal uiteraard goals moeten proberen scoren. Hij is één van onze spelers en zal voor die positie van diepe spits concurreren met Tammy Abraham en ‘Oli’ (Olivier Giroud, nvdr.).

Sinds 2016 bij Chelsea

De 25-jarige Batshuayi is intussen al drie jaar actief bij Chelsea. De Rode Duivel begon zijn carrière bij Standard, dat hij in 2014 verliet voor Marseille. Daar werd hij in de zomer van 2016 weggeplukt door Chelsea. Tot een grote doorbraak in de Premier League kwam het echter nog niet. Batsman werd in de tweede helft van het seizoen 2017-2018 uitgeleend aan Borussia Dortmund, waar hij wel een positieve indruk naliet: in 14 wedstrijden scoorde hij daar 9 doelpunten. Vorig seizoen volgden minder succesvolle uitleenbeurten aan Valencia - waar zijn huurcontract in de winter al werd verbroken - en Crystal Palace.