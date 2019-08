Auto met drugs probeert Nederlandse politiewagen te rammen en vlucht naar België: pas na kilometerslange achtervolging gestopt

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto met drie inzittenden kunnen klemrijden in Namen, na een achtervolging van tientallen kilometers. De auto werd al door Nederlandse agenten achtervolgd sinds Maastricht, waar de bestuurder een stopteken van de politie had genegeerd. In de auto werden drugs gevonden. De drie inzittenden zijn opgepakt.

De politie had de bestuurder in de Nederlandse gemeente Gronsveld een stopteken gegeven omdat een van de koplampen kapot was. Maar de automobilist gaf gas en vluchtte over de A2 naar België. Tijdens zijn vlucht probeerde de bestuurder meermaals de achtervolgende patrouillewagen te rammen, maar die kon steeds tijdig uitwijken.

In Wallonië kregen de achtervolgende Nederlandse agenten hulp van Belgische collega’s. Uiteindelijk reed de Belgische politie de auto in Namen klem en sloeg de inzittenden in de boeien. De drie verdachten zitten in een Belgische politiecel, maar zullen in Nederland worden berecht. De auto had een Frans kenteken, maar dat bleek niet bij de auto te horen.