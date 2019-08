Slecht idee: dief probeert gsm van drievoudig wereldkampioen thaiboksen te stelen in Brussel

Brussel - Een zakkenroller in Brussel had een beter slachtoffer kunnen uitkiezen: toen hij probeerde de gsm van de drievoudige wereldkampioen thaiboksen Youssef Boughanem te stelen, kreeg hij enkele rake klappen en belandde in het ziekenhuis. Volgens de politie ging Boughanem echter te ver, en hij werd ter plaatse gearresteerd.

Een zakkenroller probeerde afgelopen zondag in Elsene de gsm van Youssef Boughanem te stelen. Slecht plan, want de 30-jarige Boughanem uit Etterbeek - veelzeggende bijnaam: ‘Terminator’ - is drievoudig wereldkampioen thaiboksen. De Brusselaar merkte de poging tot diefstal op, en reageerde door de man twee vuistslagen te geven. “Daarna stak hij zijn hand in zijn zak: ik dacht dat hij een mes zou trekken, dus schopte ik naar zijn benen waardoor hij op de grond viel”, zegt Boughanem in La Dernière Heure.

De dief raakte daarbij zwaargewond: hij moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht, waar een schedelbreuk werd vastgesteld. Volgens de politie ging Boughanem dan ook te ver, en hij werd ter plaatse gearresteerd.

Een onderzoeksrechter moest maandag beslissen of de man aangehouden bleef, maar liet de man na ondervraging vrij zonder voorwaarden. Hij werd wel in verdenking gesteld van opzettelijke slagen en verwondingen. Boughanem vindt echter dat hij niets verkeerd heeft gedaan: “Volgens de agenten zouden er minder dieven rondlopen in de stad als iedereen zou reageren zoals ik”.

bekijk ook

Deze carjackers kozen het verkeerde slachtoffer uit: agent opent vuur op gangsters

laat kijkers live meegenieten hoe ze haar eigen auto terug steelt van dief