Standard verliest Milos Kosanovic aan Al-Jazira, ook Mehdi Carcela kan naar Midden-Oosten

Al-Jazira heeft vrijdagavond de transfer van Milos Kosanovic geofficialiseerd. De 29-jarige Serviër verlaat Standard en ondertekende in het Midden-Oosten een contract voor twee seizoenen. En Standard kan mogelijk nog een speler verliezen aan een club uit het Midden-Oosten: sterkhouder Mehdi Carcela zou naar een club in Doha, in Qatar, kunnen.

Vermoedelijk is de geïnteresseerde club Al-Ahli of Al-Arabi. Carcela zou de overstap zelf wel zien zitten. Onze landgenoot met Marokkaanse en Spaanse roots krijgt 48 uur bedenktijd, maar intussen raakte wel bekend dat Standard ook verdediger Kosanovic kwijtspeelde aan een team uit het Midden-Oosten.

Standard plukte Kosanovic in januari 2015 met hoge verwachtingen weg bij KV Mechelen, maar op Sclessin slaagde hij er nooit echt in een vaste basisspeler te worden. De Serviër kwam in 2,5 seizoenen voor de Rouches desalniettemin tot 61 officiële duels, waarin hij drie keer scoorde. Tussendoor was hij in het seizoen 2017-2018 een jaar op huurbasis aan de slag bij het Turkse Göztepe. Dit seizoen speelde hij tot dusver wel de volle negentig minuten in de drie eerste competitieduels.

Al-Jazira, de club van de Nederlandse trainer Jurgen Streppel, telt met de Kameroener Sébastien Siani al één oude bekende van de Jupiler Pro League in zijn rangen. De club uit Abu Dhabi beëindigde de UAE Pro League vorig seizoen als vijfde. De nieuwe competitie start er half september.