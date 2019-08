Voor de kust van het Indonesische eiland Sulawesi zijn vrijdagavond bij een brand op een ferryboot zeven mensen om het leven gekomen en vier anderen vermist geraakt. Dat melden lokale media.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand aan boord van de KM Izhar. Volgens een politiewoordvoerder werden minstens 61 personen gered. Ongelukken met ferry’s komen wel vaker voor in Indonesië. De boten zijn er cruciaal om de verschillende eilanden met elkaar te verbinden.