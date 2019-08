Ferry met honderden passagiers aan boord loopt vast in haven van populaire vakantiebestemming

Een ferry met 393 passagiers en 70 voertuigen aan boord, is vrijdagnacht vastgelopen in Dénia, een haven nabij de Spaanse vakantiebestemming Benidorm. Het schip voer tegen een muur van de haven, waardoor het strandde. De opvarenden werden door de Spaanse kustwacht en de civiele bescherming in veiligheid gebracht. De reddingsactie duurde tot diep in de nacht. Volgens rederij Balearia zouden er geen gewonden zijn gevallen.