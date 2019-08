Na hevig protest: uitgemergelde olifant moet niet meer meelopen in festival

De deelname van een graatmagere, 70-jarige olifant aan een festival in Sri Lanka heeft geleid tot ophef op sociale media. Dierenliefhebbers spreken schande over het feit dat olifant Tikiri kilometers moest lopen tijdens het populaire Esala Perahera Festival.

De bejaarde olifant droeg tijdens de nachtelijke festiviteiten een weelderig kostuum. Daardoor beseften mensen niet hoe zwak Tikiri was, zegt oprichter Lek Chailert van de Save Elephant Foundation op sociale media. Een olifantenexpert vertelt dat het dier duidelijk ondervoed en bijna dood is.

“Tikiiri is een van de 60 olifanten die dit jaar op het Perahera Festival moeten werken”, klinkt het in de druk gedeelde Facebookpost. “Tikiiri doet elke avond mee met de parade tot heel laat, en dat tien avonden lang, tussen al het geluid, het vuurwerk en de rook.”

De tempel die het festival organiseert, heeft het dier inmiddels teruggetrokken. Tikiri hoeft vanwege zijn “medische toestand” woensdag niet meer mee te lopen in een parade in de stad Kandy, waar ook veel andere olifanten aan meedoen. “Tikiri ondergaat een behandeling”, aldus een hoge tempelfunctionaris. Op een foto van donderdag is te zien hoe het dier zelfs te zwak was om nog te wandelen of zelfs op zijn poten te staan.