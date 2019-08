Club Brugge bleef vrijdagavond in eigen huis op een scoreloos gelijkspel steken, maar het had zomaar anders kunnen lopen. In de tweede helft werd invaller Ruud Vormer immers pardoes omver gelopen door de Eupense nieuwkomer Jordi Amat. Scheidsrechter Van Driessche besloot de bal echter niet op de stip te liggen - een beslissing die de commentatoren alvast merkwaardig vonden.