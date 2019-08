Toen hij snikkend in de elektrische stoel zat, had deze tweevoudige moordenaar nog een laatste boodschap

In Nashville, in de Amerikaanse staat Tennessee, is donderdag een 56-jarige man ter dood gebracht met behulp van de elektrische stoel. De man was ter dood veroordeeld voor een dubbele moord die hij in 1986 had begaan.

Stephen West was 23 toen hij in 1986 de 51-jarige Wanda Romines en haar 15 jaar oude dochter Sheila om het leven bracht. Hij ontvoerde de twee en stak Romines meer dan 40 maal, waarna hij haar tienerdochter verkrachtte en vervolgens ook doodstak. West heeft de misdaden nooit toegegeven en zijn onschuld altijd staande gehouden.

Gedetineerden die op death row zitten voor misdaden die dateren van voor 1999, mogen in Tennessee kiezen voor de elektrische stoel in plaats van een dodelijke injectie. De nu 56-jarige West had eerder laten verstaan dat hij geen voorkeur had en zou dus met een injectie worden omgebracht, maar deze week veranderde hij van gedacht en koos hij voor de elektrische stoel.

Donderdagavond, 33 jaar na de dubbele moord, was de tijd van de tweevoudige moordenaar gekomen. In de Riverbend Maximum Security Institution koos West als laatste maaltijd voor een Philadelphia cheesesteak (een soort sandwich met versneden steak, red.) met frieten.

Volgens getuigen was West “erg emotioneel” in de momenten voor zijn dood. Toen gevraagd werd of hij nog iets te zeggen had, zei de man snikkend: “In het begin schiep God de mens. En Jezus huilde. Dat is alles.”

West kreeg daarna een kap over zijn hoofd, waarna de elektrische stoel werd ingeschakeld. Om 19.27u lokale tijd werd hij dood verklaard. Hij is de vijfde veroordeelde die in Tennessee ter dood wordt gebracht sinds de staat executies in augustus vorig jaar heeft hervat.

