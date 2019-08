Separatisten trekken zich terug uit overheidsgebouwen in Jemenitische havenstad Aden

In de Zuid-Jemenitische havenstad Aden hebben de separatisten van de Zuidelijke Overgangsraad (STC) zich zaterdag teruggetrokken uit verschillende overheidsgebouwen die ze eerder hadden veroverd. Dat heeft minister van Informatie Mouammar al-Iryani zaterdag bekendgemaakt. De recente opmars van de separatisten in Aden zette de samenwerking met de door Saoedi-Arabië gesteunde regering van Mansour al-Hadi onder druk.

De hoofdzetels van de regering, van de Jemenitische Centrale Bank en van de Hoge Raad voor de Justitie zijn maar enkele gebouwen die door de separatisten verlaten werden. Ze houden nog tal van andere plaatsen bezet, maar onder meer het presidentieel paleis zou ook opnieuw aan Saoedische troepen overgedragen worden.

Sinds de Houthi-rebellen in 2014 hoofdstad Sanaa konden veroveren, is Aden opgewaardeerd tot de voorlopige hoofdzetel van de regering-Hadi. Die regering wordt in haar strijd tegen de Houthi’s gesteund door een door Saoedi-Arabië geleide coalitie, waar in principe ook de separatistische STC deel van uitmaakt. De troepen van de STC werden opgeleid door de Verenigde Arabische Emiraten.

De onenigheid tussen de regeringsgezinde coalitie en de separatisten - en bij uitbreiding dus ook tussen Riyad en Abu Dhabi - leidde de voorbije dagen tot een opflakkering van geweld. Volgens de Verenigde Naties zijn daarbij minstens 40 mensen om het leven gekomen en zijn 260 anderen gewond geraakt.