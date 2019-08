Tientallen ongenodigde gasten verpesten luxueuze vakantie: “Ze kotsen alles onder”

Een New Yorkse familie zag hun vakantie in Florida in het water vallen toen het luxueuze huisje dat ze net hadden gekocht, werd ingepalmd door een zwerm gieren. De vogels verscheurden de vliegenramen en hordeuren, en maakten tuinmeubelen kapot, maar daar houdt het niet op. “Ze kotsen en poepen alles onder”, klinkt het bij het beteuterde gezin. “Het stinkt er naar duizend lijken. We kunnen niet eens naar ons huisje.”