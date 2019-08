Opvallend: mogelijke truitjes van Rode Duivels voor EK 2020 gelekt

De Rode Duivels weten mogelijk in welke truitjes ze zullen aantreden op het Europees kampioenschap volgende zomer, als ze zich kwalificeren. Via de website footyheadlines.com, die in het verleden al vaker afbeeldingen van nieuwe voetbalshirts lekte, zijn foto’s verschenen van het mogelijke thuis- en uittenue dat de Duivels vanaf het EK zullen dragen. Al blijft het uiteraard wachten op een officiële bekendmaking van de voetbalbond zelf.

Voor de mogelijke thuistruitjes is gekozen voor de klassieke Belgische kleuren, al is de invulling ongebruikelijk: het truitje is hoofdzakelijk rood, met twee zwarte stroken die dwars over het shirt lopen en wel wat weg hebben van bandensporen. Het uittruitje ziet er heel wat conventioneler uit, met lichtblauw als hoofdkleur. Ook het nieuwe logo van de Belgische voetbalbond is aanwezig op beide truitjes.

België is momenteel goed op weg om zich te plaatsen voor het EK 2020. De Rode Duivels zitten in kwalificatiegroep I met enkel Rusland als echt serieuze tegenstander. Onze landgenoten moeten in die groep minstens tweede worden: met kleinere naties als Kazachstan, Schotland, Cyprus en voetbaldwerg San Marino zal de kwalificatie wellicht geen probleem vormen. België staat na vier speeldagen comfortabel aan de leiding met een maximum van 12 op 12.