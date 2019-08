Water in Alaska door klimaatverandering zo warm dat zalmen er massaal sterven

Het is de afgelopen weken al bijzonder warm geweest in Alaska, met uitschieters boven de dertig graden. Vrij uitzonderlijk voor de Amerikaanse staat. Daardoor warmt ook het water op, en dat bedreigt de zalm. Door die warmte sterven er massaal zalmen.

Begin juli liepen de temperaturen in Alaska op tot 32 graden, en ook de watertemperatuur was hoger dan normaal. Wetenschappers registreren sinds 2002 de watertemperatuur in meerdere rivieren in Alaska. Die temperatuur is sinds dan nog nooit boven 24.5 graden geweest. Tot nu. Op 7 juli werd er een watertemperatuur van 27.6 graden opgemeten. Wetenschapster Sue Mauger van Inletkeeper (een organisatie voor de bescherming en het behoud van het visbestand in rivieren in Alaska) zegt aan de Amerikaanse zender CNN dat de hittegolf in Alaska veel zwaarder is dan dat klimaatmodellen eerder hadden voorspeld. “2019 heeft de waarde overschreden van wat we voorspeld hadden als worst-case scenario voor 2069 wat klimaatverandering betreft.”

Die recordtemperaturen aan land en in het water laten zich nu ook voelen. Wetenschappers hebben de voorbije weken massale sterfte vastgesteld bij verschillende soorten zalmen in de rivieren van Alaska.

Bij een expeditie eind juli langs de Koyokukrivier telde Stephanie Quinn-Davidson, directeur van het Yukon Inter-Tribal Fish Commission, en haar team 850 dode zalmen. Volgens hun schatting zou de totale sterfte nog vier tot tien keer hoger liggen, zo vertelt ze aan CNN.

Zuurstofgehalte lager

Omdat de wetenschappers geen tekenen van parasieten of infecties konden vaststellen, en de zalmen ook nog jong waren, linken ze de massale sterfte aan de recente hittegolf. Door de warmte wordt het zuurstofgehalte in het water verlaagd, waardoor de zalm stikt. Quinn-Davidson zegt dat in de 8 jaar dat ze als wetenschapper werkt, ze dit nog nooit had meegemaakt.

Omdat warmere wateren ook minder gunstig zijn voor de voortplanting van de vissen, kan dat ook op langere termijn invloed hebben op de zalmpopulatie, die nu al bedreigd wordt door overbevissing, zo waarschuwen de wetenschappers. “Enerzijds sterven de vissen dus omdat er te weinig zuurstof in het water zit, maar langs de andere kant hebben de zamen door de hitte niet genoeg energie om eitjes te leggen en sterven ze dus met nog gezonde eitjes in hun buik.”