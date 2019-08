Bekende zeekoe overleden door kleine stukjes plastic in de maag

De kleine zeekoe Marium, die bekendstaat als het ‘Schatje van Thailand’ is zaterdag overleden. In het spijsverteringssysteem van het dier werden tijdens een autopsie kleine stukjes plastic aangetroffen. Het weesje spoelde in april aan op een strand in het Aziatische land en werd prompt een ster. Het kleine dier werd met de hand gevoed en veroverde alle harten met video’s op sociale media. Pogingen om het weer uit te zetten in de oceaan faalden: Marium kwam telkens terug met verwondingen van ontmoetingen met andere zeebewoners.