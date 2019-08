Waarom een Vlaamse leeuw met zwarte tong en zwarte klauwen zo’n heisa veroorzaakt

In geen tijd is het incident rond klimaatactiviste Anuna De Wever op Pukkelpop verzand in een vlaggenkwestie. De festivalorganisatie liet alle vlaggen met een Vlaamse Leeuw met zwarte klauwen verwijderen, tot groot ongenoegen van onder meer N-VA en Vlaams Belang. Waarom ligt die vlag zo gevoelig? En is dat echt een ‘foute’ vlag?