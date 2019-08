Thibaut Courtois begint in doel bij Real Madrid voor eerste competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo

Thibaut Courtois zal zaterdag om 17 uur de netten van Real Madrid verdedigen in de eerste competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo. De nationale nummer één zag zijn voorbereiding verstoord worden door een enkelblessure, maar is dus zoals verwacht helemaal fit voor de start van de competitie. Eden Hazard is door een dijblessure wel afwezig bij Los Blancos . Gareth Bale, die mag vertrekken van coach Zinédine Zidane, staat wel in de basis.

De wedstrijd tussen Celta de Vigo en Real Madrid begint om 17 uur. Bekijk hieronder de opstellingen van de Madrilenen:

