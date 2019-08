Nog steeds twijfel over dood van Nora Quoirin: “Onmogelijk dat ze waterval waar haar lichaam werd gevonden alleen kon bereiken”

Nora Quoirin kon de ravijn waar haar lichaam werd gevonden niet alleen bereikt hebben. Dat zegt een lid van het team dat de voorbije dagen naar het meisje heeft gezocht.

Volgens de man zou het onmogelijke geweest zijn voor Nora, die een mentale en fysieke achterstand had, om het moeilijke, verlaten en steile jungle-achtige terrein op zichzelf te doorkruisen. Eerder hadden ook al de ouders van Nora gezegd dat het meisje nooit alleen op stap zou gaan, zeker niet in een omgeving die ze niet kende. Voor de moeder van Nora is het dan ook duidelijk: haar dochter werd ontvoerd of meegelokt.

Foto: AFP

Maar de autopsie en het politierapport spreken dat tegen: “Het meisje is wellicht overleden ten gevolge van stress en verhongering. Er is geen teken van ontvoering of geweld”, zo klonk het.

De ouders van Nora sluiten kwaad opzet echter nog steeds niet uit. Ze hopen op een tweede autopsie-onderzoek, in Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. Ouders Meabh en Sebastien willen er zeker van zijn dat er geen vitaal bewijs over het hoofd werd gezien. Ze wachten ook nog de resultaten van het DNA- en toxicologische onderzoek af. “We willen niet dat door de eerste autopsieresultaten de criminele hypothese wordt uitgesloten. Daar is het te vroeg voor”, klinkt het via de advocaat van de ouders.

En de getuigenis van het lid van het zoekteam wekt nu dus nog meer twijfels over de politietheorie dat Nora de plaats waar haar lichaam uiteindelijk werd gevonden in het holst van de nacht alleen bereikt heeft. “Nora kan dat echt niet alleen gedaan hebben. Zelfs ik vind het moeilijk hier te wandelen. Het pad is zelfs moeilijk voor iemand die perfect te been is. De dichtbegroeide vegetatie trekt aan jouw voeten. Sommige stukken hebben een hellingsgraad van 20 tot 40 procent. En je zou ook nog 2 diepe stromen moeten oversteken om de plaats te bereiken waar Nora was gevonden”, zegt de man. “Bovendien is het gebied ook heel glibberig, de wortels van de bomen en de rotsen zijn wet en daardoor glad. Mijn laarzen waren na het einde van de zoektocht kapot, en Nora zou dit dan op haar blote voeten gedaan hebben… Dat kan ik me niet voorstellen.”

Foto: EPA-EFE

Ook de grootvader van Nora heeft afgelopen week al gezegd dat het absurd is te suggereren dat de kwetsbare tiener uit zichzelf tot bij de waterval en ravijn zou geraakt zijn.

De ravijn waar het lichaam van Nora gevonden werd, werd in de eerste dagen van de zoektocht naar het meisje meerdere keren uitgekamd. De politie kan voorlopig niet verklaren hoe het komt dat ze het meisje toen niet gevonden hebben. Het blijft voorlopig ook nog onduidelijk waarom Nora geen kledij droeg toen ze gevonden werd.

Laatst gezien 4 augustus

Nora Quoirin werd het laatst gezien op 4 augustus, tijdens een vakantie in Maleisië. Het vijftienjarig meisje verdween uit de hotelkamer waar ze een dag eerder was aangekomen met haar ouders.

Er werden meteen massale zoekacties opgestart naar het meisje dat een mentale achterstand had. Politie, leger, duikers, speurhonden, helikopters, drones werden ingezet om haar te vinden. Na negen dagen troffen de speurders een levenloos lichaam aan, op ongeveer anderhalve kilometer van het eco-resort in Dusun waar Nora met haar ouders op vakantie was.