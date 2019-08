Jeugdproject ‘United by 13’ van K. Beerschot VA en Rupel Boom wordt stopgezet

‘United by 13’, het grote jeugdproject tussen Rupel Boom en K. Beerschot VA, wordt stopgezet. Dat meldt Rupel Boom zaterdag op hun website en ook K. Beerschot VA bevestigt het nieuws. De samenwerking werd in maart 2019 pas opgericht, ‘United by 13’ verwees naar het stamnummer van het oude Beerschot.

“K. Rupel Boom FC wil u op de hoogte brengen van het eenzijdig beëindigen van het project ‘United by 13’ door K. Beerschot V.A.. Wij betreuren ten zeerste deze beslissing”, klinkt het bij Rupel Boom. “Wij als club hebben ons maximaal ingezet voor dit project. Wij bedanken Frans Van Den Wijngaert die hiervoor enorm veel inspanningen heeft geleverd. Wij bedanken ook het AGB en de gemeente die echt alles in het werk stellen voor de aanleg van de kunstgrasvelden én die met ons ondertussen een nieuwe én concrete planning op korte termijn hebben besproken. Onze club blijft nog steeds geloven in een jeugdwerking waar de jeugdspeler centraal staat en kan spelen op zijn/haar niveau. Onze visie blijft dan ook gericht op het doorstromen en kansen geven aan talenten. Op hun beslissing dienen al onze spelers, die momenteel bij Beerschot spelen, zich bij de trainingen aan te sluiten van hun desbetreffende ploeg op K. Rupel Boom FC. Wat betreft de spelers van K. Beerschot V.A., ingedeeld bij onze ploegen, zijn zij en hun ouders van harte welkom in onze club”, luidt het nog.

Gunther Dieltjens, algemeen directeur van K. Beerschot VA, bevestigt in een mededeling het nieuws. “De beide jeugdacademies van Beerschot en Rupel Boom kunnen de geplande samenwerking voor het komende seizoen niet starten. De reden voor deze beslissing is dat er te veel onduidelijkheden zijn om op een gestructureerde manier verder te werken. Vooral het logistieke probleem dat is ontstaan door het niet tijdig aanleggen van de kunstgrasvelden in Rupel Boom is hierin doorslaggevend geweest.”

“De uitwisseling van spelers kan voor die reden niet doorgaan. De spelers aangesloten bij hun huidige club zullen hun opleiding daar verderzetten”, aldus Dieltjens.

Maandag zitten beide clubs samen, daarna volgt nog een officiële verklaring.