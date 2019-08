Meisje (9) aangevallen door haai tijdens pootjebaden: “Er waren twee rijen tanden”

De negenjarige Maggie Crum zal een uitje naar een strand in Florida nooit vergeten nadat ze een akelige ontmoeting had met een haai. Ze dacht dat het nooit kon gebeuren, maar toen ze in het water ging, voelde ze plots iets steken: “Er waren twee rijen tanden.” Haar been moest gehecht worden, maar verder kwam ze er goed vanaf. Maggie kreeg ook een teddybeer in het ziekenhuis, die ze toepasselijk ‘Sharky’ doopte. Het dappere meisje is niet van plan om zich af te laten schrikken door de haai en is van plan om ze snel mogelijk weer in de oceaan te gaan zwemmen.

Voor Maggie Crum liep het gelukkig goed af. Het is niet bekend door welke haai ze is gebeten. Andere zwemmers hadden minder geluk. In juni liep een aanval van drie haaien op de Bahama’s fataal af voor de 21-jarige Jordan Lindsey. Ook een 65-jarige oogarts overleefde een aanval van een haai niet toen het dier zijn been afrukte tijdens het zwemmen voor de kust van Hawaï .

