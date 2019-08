Daar is hij. Koji Miyoshi, de 22-jarige Japanse winger, is iets voor 16 uur geland in België, in Zaventem. Volgende halte: de Bosuil, waar hij zijn medische tests komt afleggen en zijn contract alvast klaarligt.

De kersverse international komt over van Kawasaki Frontale, het nummer drie in de Japanse J1 League. De kleine vleugelspeler (1m67) speelt vooral op rechts en wordt de broodnodige offensieve versterking voor de Great Old, maar ongetwijfeld niet de laatste.

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys

Foto: Olivier Matthys