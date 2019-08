Passagier gaat wereld rond met “privéjet”, maar neemt iedereen in het ootje: “Vlucht is nooit vertrokken”

De Amerikaanse Vincent Peone beweerde afgelopen week dat hij de enige passagier was op een vlucht naar Salt Lake City, en ging viraal met beelden van het tripje in “een eigen privéjet”. De luchtvaartmaatschappij leek de opmerkelijke situatie eerst te bevestigen in een tweet, maar onthult nu dat het toestel nooit is vertrokken. “Technische problemen”, klinkt het in de Amerikaanse media. “Het vliegtuig vertrok even later, maar dan zonder passagiers.”

Schrijver en regisseur Vincent Peone bevestigde in talloze interviews in de Amerikaanse media dat hij in het lege toestel naar zijn bestemming was gevlogen. “De video was voor honderd procent waar”, zegt hij nu. “Tot ik mijn camera uitzette. Het vliegtuig stond in panne en ik nam de volgende ochtend een normale vlucht.”

Ook luchtvaartmaatschappij Delta deed zijn duit in het zakje door Peone in tweet te bedanken voor de leuke video. In de Amerikaanse krant the Washington Post onthulde een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij de waarheid, waarmee het fabeltje van Peone wordt doorprikt: “De vlucht is nooit vertrokken.”

Peone zelf noemt zijn video een “kort, grappig en positief verhaal”, een verhaal dat hij graag vertelt. “Zie het als een director’s cut. Ik heb me rot geamuseerd met de crew terwijl ik even in een droomwereld leefde. Het verhaal nam snel vlucht, het vliegtuig niet.”

