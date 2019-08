Eerste treffer Trossard in Premier League is meteen een pareltje

Leandro Trossard moest tot de tweede speeldag wachten op zijn Premier League-debuut voor Brighton & Hove Albion. Dat debuut vierde hij in stijl: met een prima match én een knap doelpunt.

De ex-kapitein van Genk maakte tegen West Ham een gretige indruk. In zijn eerste basisplaats vond Trossard ook meteen de weg naar het doel, maar na een VAR-tussenkomst werd zijn knappe volleytreffer afgekeurd wegens buitenspel in de opbouw. Ook na de pauze was een alomtegenwoordige Trossard dicht bij de openingstreffer, maar de Rode Duivel besloot over. Die misser zou Brighton duur komen te staan, want vijf minuten later klommen de Hammers tegen de gang van het spel in op voorsprong. Javier Hernandez (61.) verschalkte doelman Matt Ryan: 0-1. Brighton stelde snel orde op zaken. Uitblinker Trossard (65.) kapte een verdediger uit en besloot vanop het halve maantje heerlijk in het hoekje. Brighton zocht naarstig naar de winnende treffer, maar de 2-1 viel niet meer. Trossard speelde de volledige wedstrijd.

Bjorn Engels verliest

Aston Villa kende in zijn eerste thuismatch sinds zijn terugkeer naar de Premier League een belabberde start. Doelman Heaton gaf tegen Bournemouth in de eerste minuut al een strafschop weg. King (2.) nam het geschenk in dank aan. Tien minuten later verdubbelde Wilson (12.) de score met een zondagsschot. Bjorn Engels, die in de basis stond bij “The Villans”, kon enkel lijdzaam toezien. Via een heerlijke krul van Luiz (71.) in de winkelhaak kwam de thuisploeg terug in de wedstrijd, maar een punt sleepte de promovendus niet in de wacht. Aston Villa keert met 0 op 6 terug in de Premier League.

Liverpool

Liverpool won op bezoek bij Southampton ook zijn tweede competitiewedstrijd in de Premier League . De Champions League-winnaar boekte in het St. Mary’s Stadium een zuinige 1-2 overwinning. Divock Origi maakte als invaller het slotwkartier vol.

Liverpool had het in Southampton niet onder de markt, maar klom op slag van rust wel op voorsprong. Mane (45.+1), die Origi op de bank houdt, vond het gaatje en krulde de 0-1 prachtig binnen. Na de pauze profiteerde Firmino (70.) van dom balverlies om er 0-2 van te maken. Toch waren de schaapjes nog niet op het droge voor de Reds, want na een magistrale blunder van doelman Adrian werd het nog bibberen. De vervanger van de geblesseerde Allison trapte tegen de voeten van de jagende Ings (83.) en gaf zo de aansluitingstreffer weg. Diezelfde Ings liet minuten later een unieke kans op de gelijkmaker liggen. Het was zwoegen, maar Liverpool staat met 6 op 6 wel aan de leiding.