Ook Champions League-tegenstander Club Brugge verliest punten

LASK Linz is zaterdag op de vierde speeldag in de Oostenrijkse competitie het maximum van de punten kwijtgespeeld. De tegenstander van Club Brugge in de play-offronde van de Champions League bleef in eigen huis steken op een 1-1 gelijkspel tegen Tirol.

De Oostenrijkse vicekampioen redde in de slotminuten een punt dankzij invaller Wiesinger. Met 10 op 12 bezet de club de tweede plaats na het foutloze Salzburg. Bij Linz kregen heel wat basispionnen rust met het oog op de confrontatie tegen Club Brugge. Blauw-zwart geraakte vrijdagavond in de competitie zelf niet voorbij Eupen (0-0).

Linz, dat het Zwitserse Basel uitschakelde in de derde kwalificatieronde, vormt voor Club Brugge de laatste horde op weg naar de groepsfase van de Champions League. De heenwedstrijd van de play-offronde wordt op 20 augustus op Oostenrijkse bodem gespeeld, de return vindt op 28 augustus plaats in Brugge. De verliezer van de dubbele confrontatie wordt opgevist in de Europa League.