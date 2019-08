25 jaar geleden kwamen vijf kinderen tijdens ponykamp om in hooischuur: “Zoiets vergeet je nooit. Dat gaat niet”

Arendonk -

“We kwamen te laat, veel te laat.” Het mag dan wel 25 jaar geleden zijn, brandweercommandant op rust Jan De Pauw herinnert zich de brand in De Lusthoven in Arendonk nog goed. Een hooischuur op het domein van baron de Cartier, waar op dat moment zestien kinderen van het ponykamp aan het slapen waren, ging in vlammen op. Elf konden door de baron worden bevrijd, voor vijf jonge kinderen werd de brand fataal. Jan en zijn opvolger Roger Leenaers blikken op de tragische feiten terug. Samen met de baron, die ze voor het eerst sinds lang opnieuw de hand kunnen schudden.