Vincent Kompany neemt verantwoordelijkheid na nieuwe nederlaag Anderlecht: “Maar ik blijf vertrouwen hebben”

Met een 2 op 12 heeft Anderlecht compleet zijn start gemist. Na de 4-2-nederlaag op het veld van KV Kortrijk reageerde spelers-trainer Vincent Kompany eerlijk als altijd. “Ik voel me verantwoordelijk. Ik was supertevreden met de eerst helft, maar vond dat we na rust naïef speelden. Maar ik blijf vertrouwen in deze jongens en in onze visie.”

Anderlecht speelde een degelijke eerste helft en kwam via Nasri op 0-1 -nog maar de tweede treffer voor de recordkampioen. Maar in de tweede helft zakten Kompany en co helemaal in. “We moeten heel snel maturiteit winnen. Ik ben niet tevreden. We moeten dit analyqeren en keihard werken voor de match in Genk. De jongens op het veld wisten wat ze moesten doen, maar dat is niet niet gebeurd. Daar moeten we conclusies uit trekken.”