Antwerp zonder Bolat tegen STVV, Teunckens in doel

Domper voor Antwerp. Het moet het zondagavond (18 uur) thuis tegen STVV zonder Sinan Bolat doen. De 30-jarige doelman heeft wat last van de enkel en bij de Great Old willen ze geen risico lopen, met het oog op de Europese heenmatch tegen AZ volgende week donderdag. Dat betekent ook dat Jens Teunckens (21) voor het eerst sinds 19 mei 2018 – toen in Play-off 2 – in doel staat. Het wordt zijn derde wedstrijd voor Antwerp.

Afwachten in hoeverre Laszlo Bölöni voor de rest nog roteert, met het oog op Europa. Spelers als De Laet, Hongla, Coopman, Lamkel Zé en Baby hopen op een basisplaats. Dieumerci Mbokani, donderdag nog de gevierde held in Pilsen ondanks last aan de enkel, zit voorlopig nog in de wedstrijdselectie. De vraag is of hij in de basis staat – bij gebrek aan alternatieven dan – of gespaard wordt.