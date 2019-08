Kliniek Sint-Jan in Brussel doorzocht na telefonische bedreiging, politie vindt niets verdacht

Brussel - De politie van Brussel heeft zaterdagavond alle lokalen van de Kliniek Sint-Jan in Brussel doorzocht. Dat gebeurde nadat eerder op de avond, rond 19 uur, een bommelding was binnengekomen.

In het belang van de veiligheid van de patiënten en medewerkers had de Brusselse politie in samenspraak met de kliniek alle toegangen tot het ziekenhuis afgesloten. Omstreeks 21.30 uur gebeurde er een systematische controle van alle lokalen in het ziekenhuis. Er werd niets verdacht opgemerkt, maar de politie blijft extra waakzaam in en rond het ziekenhuis, klinkt het.

De kliniek in Brussel-centrum telt 400 bedden. “Geen van de zowat honderd patiënten werd geëvacueerd. De bezoekers hadden het ziekenhuis reeds verlaten”, licht woordvoerster Florence Feys toe.

De dienst spoedgevallen werd heropend voor patiënten en zondag is het ziekenhuis normaal toegankelijk.