Petitie voor rouwverlof na dood huisdier gaat viraal

Een petitie die ijvert voor een rouwdag na de dood van een huisdier, verzamelde al zo’n 15.000 handtekeningen. De bezielster erachter? De Schotse Emma McNulty (18), die ontslagen werd omdat ze een dag thuisbleef nadat haar hond stierf. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch pleit ervoor dat ook bij ons bedrijven hierover een beleid formuleren.

Emma McNulty (18) en haar terriër Millie waren al veertien jaar onafscheidelijk. Toen haar trouwe viervoeter onlangs onverwacht overleed, was Emma zo aangeslagen dat ze het niet kon opbrengen om in de broodjeszaak te gaan werken. “Ik informeerde mijn manager dat ik niet zou kunnen komen werken omdat ik kapot was van verdriet en me zelfs fysiek ziek voelde”, schrijft ze bij haar petitie. “In plaats van medeleven te tonen, stuurde hij me lelijke berichten en zei me dat ik moest komen aangezien voor huisdieren geen rouwverlof werd toegestaan. Ik ging niet en werd ontslagen. Op dezelfde dag dat ik mijn beste vriend verloor, werd ik werkloos.”

Ze eist meer begrip van haar werkgever – en bij uitbreiding ook alle andere – en ijvert met een petitie voor rouwverlof na het verlies van een huisdier. Op vijf dagen tijd werd die bijna 15.000 keer getekend.

“Blijf maar dag thuis”

Michel Vandenbosch, voorzitter van dierenrechtenorganisatie GAIA, heeft alle begrip voor haar actie. “Ik verloor zelf mijn hond en ken de impact daarvan maar al te goed. Daar was ik zo van onder de voet, dat ik die dag ook later naar het werk ging. Ik kan er dus inkomen dat iemand zo aangegrepen is door het verlies dat hij niet meer in staat is om te werken.”

Maar een wettelijke regeling maken van een dag rouwverlof voor huisdieren, vindt hij een stap te ver. Niet alleen omdat het praktisch moeilijk haalbaar is. “Ik vrees dat het tot weerstand zou leiden als een werkgever hiertoe gedwongen wordt. Ik pleit er wél voor dat daarrond een beleid komt in bedrijven en organisaties, dat ze op hun eigen manier mogen invullen. ”

Daarmee bedoelt hij niet dat iemand een hele week moet kunnen thuisblijven als zijn hond, kat of paard overlijdt. “We moeten wel redelijk blijven. Ik denk eerder aan werkgevers die zich flexibel opstellen. Als iemand wat later naar het werk komt, zou de directie kunnen zeggen: vertrek iets vroeger. Of zelfs: blijf maar een dagje thuis. Dat is een kwestie van menselijk zijn en begrip tonen voor rouw.”