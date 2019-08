Guardiola nadat VAR Manchester City alweer parten speelt: “Ga het in Londen aan de grote bazen vragen”

Teleurstelling bij Manchester City: het speelde een uitstekende topper tegen Tottenham, maar zag de 3-2 afgekeurd worden na een ingreep van de VAR. Zo onverwacht kwam die tussenkomst dat het grootste deel van het stadion eerst zelfs niet besefte dat het doelpunt niet telde. Gespreksonderwerp nummer één na de match dus, en dat zinde City-coach Pep Guardiola niet. “Ga het in Londen aan de grote bazen vragen,” sneerde hij na een zoveelste vraag over de videoref.

Manchester City versierde tegen Tottenham genoeg kansen om drie matchen te winnen, maar scoorde maar twee keer. Eigenlijk was dat drie keer, want invaller Jesus pikte in de slotfase een voorzet van een beresterke Kevin De Bruyne op en knalde onhoudbaar tegen de netten: 3-2. Heel het stadion aan het feest...tot de VAR ingreep: hij had gezien hoe de bal licht afweek op de bal van Laporte voor hij bij Jesus terechtkwam. En dan is de regel simpel: bewust of onbewust, de ref moet de goal afkeuren. En zo bleef tot 2-2, tot verbazing van iedereen in het stadion: Tottenham-doelman Lloris kon niet anders dan er meewarig het hoofd bij schudden, de meeste fans kregen pas na een minuut door ze hadden gevierd voor niets.

Foto: EPA-EFE

Pijnlijke herinnering

Voor City riep de fase pijnlijke herinneringen op: het miste vorig seizoen de finale van de Champion League nadat een late treffer na tussenkomst van de VAR werd afgekeurd. Een déjà-vu dus voor de mannen van Guardiola. “Het is hard, maar vorige keer was het buitenspel en nu was het hands”, zo gaf de Spaanse trainer toe, die wel onder meer een eerder fase aanhaalde waarin de VAR vreemd genoeg niet ingreep en waar de thuisploeg een strafschop had moeten krijgen. En na enkele vragen had hij helemaal genoeg van de discussie: “Ga het in Londen aan de grote bazen vragen.”

Rode Duivel Kevin De Bruyne schitterde bij de thuisploeg met twee (of drie dus) assists en was een hele wedstrijd lang gevaarlijk. Ook hij legt zich neer bij de besissing. “Op zich maakt het mij niets uit. Als de regels duidelijk zijn en de bal gaat tegen zijn hand, is het ok.”