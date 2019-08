Pukkelpop wordt vlaggenstrijd

Muziek en bier, daar draait het doorgaans om op festivals. Op Pukkelpop gaat het dit weekend over vlaggen en het klimaat. Over vlaggen vooral. Het begon wel met de handjeklapactie van Anuna De Wever donderdagavond, voor het klimaat. En de reactie van een aantal jongeren op de camping: beschimpen, dreigen, gooien met plas in een fles. Jongeren die zwaaiden met Vlaamse vlaggen, zo scheen het. Niet de officiële, waarop de leeuw een rode tong en rode klauwen heeft, maar vlaggen met een volledig zwarte leeuw. “Collaboratievlaggen”, riep de festivalorganisatie, en ze begon de wimpels in beslag te nemen. Toen pas zat het spel echt op de wagen.

Vlaams Belang Jongeren trokken zaterdagmiddag naar de ingang van het festivalterrein en deelden er 500 geel-zwarte vlaggen uit. Peter De Roover, N-VA-fractieleider in de Kamer, eiste publieke verontschuldigingen van Pukkelpop-baas Chokri Mahassine, omdat die hem en alle Vlamingen die die vlag voeren, in verband bracht met het naziregime. Het zit zo: die niet-officiële vlag is de strijdvlag waarmee Vlaams-nationalisten ijveren voor hun zaak. En ja, die vlag werd in de oorlog gebruikt door collaborateurs, zegt historicus Bruno De Wever (UGent). “Maar het is niet omdat een symbool in een bepaalde context is gebruikt dat het daar dan volledig mee samenvalt.”

Make Vlaenderen Great Again

Kyra Gantois, medeklimaatstrijder van Anuna, tweette het ook vanop de Pukkelpop-camping: vlaggen wegnemen was er een beetje over. “Dan moeten ze ook de pridevlaggen weghalen.” Uiteindelijk ging de festivalorganisatie door het stof. Ze excuseerde zich in een communiqué voor “de misverstanden”. Al bleef Pukkelpop-woordvoerder Frederik Luyten verder wel op de vlakte en wilde hij niet preciseren waarvoor de organisatie zich dan verontschuldigde. Voor het gebruik van de term “collaboratievlag”? Of voor het in beslag nemen van die vlaggen?

Dat dat laatste gebeurd is, vindt Dries Van Langenhove overigens alleen maar positief. “Hoe meer dergelijke organisaties ingaan tegen het Vlaams-nationalisme, hoe meer succes het zal hebben bij jongeren. Zulke acties hebben een omgekeerd effect.” Van Langenhove is parlementslid voor Vlaams Belang en boegbeeld van de extreemrechtse jongerenorganisatie Schild en Vrienden. Daaraan gelinkt is het webprofiel Make Vlaenderen Great Again (MVGA), en het was die account die op sociale media als eerste de beelden verspreidde van het boegeroep tegen Anuna De Wever op het Pukkelpop-podium. Maar er was geen sprake van een georganiseerde actie, zegt Van Langenhove. “Zoiets kan je niet op voorhand organiseren, het was een spontane actie van het publiek. Op zich vind ik het wel positief dat Anuna De Wever eens met de realiteit in aanraking komt.”

Verrechtsing?

Is die realiteit dan rechtser dan vroeger? Waren festivalweides dan geen verzamelplaatsen voor linkse alternatievelingen? Oude rocker Luc (58) uit Wachtebeke heeft niet het gevoel dat Pukkelpop verrechtst. En hij komt er al dertig jaar. “Het is me in elk geval niet opgevallen. En dat is een goed teken. Het overgrote deel van de mensen is hier nog altijd voor de muziek en om samen te feesten.” Rox (53) uit Wuustwezel zegt dat ook. “Ik heb hier eerlijk gezegd nog geen vlag gezien of politieke leuze gehoord. Net als dertig jaar geleden gaat Pukkelpop nog altijd hier om: mensen die samen plezier maken, pintjes drinken en naar muziek luisteren. Een mening hebben, kan. Maar de extremen zullen hier nooit een plaats hebben.” (wjn, dvg, jvde, pl, jvr)