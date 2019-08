Burgemeester van Ottawa out zich als homoseksueel: “Wacht geen veertig jaar zoals ik”

Het heeft volgens de burgemeester meer dan vier decennia geduurd voordat hij dat durfde te doen. “Beter laat dan nooit”, schrijft hij nu. “Achteraf gezien is het een grote fout geweest om niet eerder uit de kast te komen.”

Volgens Watson wil hij op niemand druk uitoefenen, maar hij raadt mensen wel aan om niet veertig jaar te wachten. Hij stelt dat hij door zijn terughoudendheid niet hetzelfde leven “vol avontuur en liefde” heeft kunnen leiden als zijn vrienden, “die veel moediger waren dan ik”.

Steun van premier Trudeau

“Moedige woorden die volgens mij de inwoners in Ottowa - en alle Canadezen - zullen inspireren om zich vrij te voelen om zichzelf te zijn. Bedankt om je verhaal met ons te delen, Jim”, reageerde de Canadese premier Justin Trudeau op Twitter.

Watson bedankte iedereen voor de vele reacties. “Ik ben overweldigd door de vele vriendelijke en attente boodschappen”, klinkt het.

Brave words that I’m sure will inspire Ottawans – and all Canadians – to feel free to be themselves. Thank you for sharing your story with us, Jim. https://t.co/sr6v86XFzc