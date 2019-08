Advocaat Paul Put reageert scherp op schorsing: “Guinese bond hoopt onder opzegvergoeding uit te komen”

Paul Put werd vrijdag door de ethische commissie van de Guinese voetbalbond (Guineefoot) levenslang geschorst omwille van corruptie. Hij kreeg ook een monsterboete van 100.000 euro. Onze landgenoot reageerde zaterdag zelf al verrast en zei het slachtoffer te zijn geworden van afpersing. Zondag kwam ook zijn advocaat Kris Luyckx nog met een reactie. Hij meent dat binnen de Guinese voetbalbond een interne afrekening plaatsvond. “Mijn cliënt heeft zich niet kunnen verdedigen”, legde hij uit. “En met het opleggen van de enorme boete probeert men enkel onder de betaling van de opzegvergoeding uit te komen.”

“Met verbazing heeft mijn cliënt kennis genomen van een beslissing die op vrijdag zou zijn getroffen door de ethische commissie van de Guinese voetbalbond, de vorige werkgever van mijn cliënt, ten gevolge waarvan Paul Put levenslang geschorst zou zijn tot het uitoefenen van elke voetbalgerelateerde activiteit in Guinee”, begon zijn advocaat Kris Luyckx.

“Paul Put was niet aanwezig op de zitting van deze disciplinaire commissie daar hij begin deze week Guinee reeds had verlaten. De overeenkomst tussen hemzelf en de voetbalfederatie van Guinee werd immers al éénzijdig verbroken door de voorzitter van de voetbalbond op 15 juli na de uitschakeling in de Afrika Cup. Sindsdien werden er onderhandelingen gevoerd om te trachten de opzegpremie van mijn cliënt betaald te krijgen, maar men heeft mijn cliënt aan het lijntje gehouden en er werd uiteindelijk geen akkoord bereikt waarschijnlijk door een gebrek aan financiële middelen in hoofde van de voetbalbond.”

“Men heeft duidelijk gewacht tot op het moment dat men wist dat Paul Put het land had verlaten om de disciplinaire commissie deze éénzijdige beslissing te laten nemen zodat hij zich niet heeft kunnen verdedigen op deze onterechte beschuldigingen die kaderen binnen een interne afrekening waardoor ook de vice-president van de Guinese voetbalbond werd veroordeeld,” vervolgde Luyckx. “Door mijn cliënt nog te veroordelen tot een monsterboete van 100.000 euro hoopt men zo onder de betaling van de opzegvergoeding onderuit te komen.”

“Zowel wat de beslissing van de disciplinaire commissie, als wat de niet betaling van de opzegvergoeding betreft, heb ik de opdracht gekregen om een procedure op te starten bij het TAS, nadat wij zowel de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF) als de FIFA hebben ingelicht van deze dubieuze praktijken waarvan Paul Put het slachtoffer is geworden.”