10.0000 mensen dakloos na brand in sloppenwijk

In een sloppenwijk van de Bengalese hoofdstad Dhaka zijn minstens tienduizend mensen dakloos geraakt nadat daar een enorme brand heeft gewoed. Dat hebben de autoriteiten zondag bekendgemaakt. Honderden woningen zijn vernield.

De brand brak vrijdagavond uit in de wijk Mirpur en vernielde tweeduizend woningen, zei woordvoerder Ershad Hossain van de brandweer tegenover het Franse persbureau AFP.

Uiteindelijk kregen de spuitgasten controle over de brand die volgens de autoriteiten aan niemand het leven heeft gekost. Wel zijn enkele mensen gewond geraakt.

In de bidonville wonen veel werknemers uit de textielindustrie. Talrijke inwoners waren afwezig in verband met een religieus feest, anders was de balans erger geweest, zegt Golam Rabbani van de plaatselijke politie.

Ongeveer 10.000 dakloos geraakte mensen hebben waar mogelijk een onderkomen gevonden, in het bijzonder in scholen die omwille van de vakantie dicht zijn.

Tengevolge het achterwege blijven van bouwvoorschriften woeden er relatief frequent branden in Bengalese bidonvilles.

Foto: ABDUR R SAAD

Foto: ABDUR R SAAD