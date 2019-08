Tiener overlijdt nadat ouders haar haar wassen met insecticide

In de Dominicaanse Republiek is een elfjarig meisje overleden nadat haar ouders haar hoofdhaar probeerden te wassen met insecticide.

Sarleny Perdomo, een tiener uit Guayabín, in het noorden van het Caribische eiland, had last van luizen. Haar ouders wilden korte metten maken met de beestjes en besloten daarbij het insecticide diazinon te gebruiken. Zo meldt de Latijns-Amerikaanse nieuwssite Telemundo.

Het meisje raakte bewusteloos en werd naar een medische post gebracht. Daar bleek ze echter te zijn gestopt met ademhalen. Volgens de verantwoordelijke arts is haar dood te wijten aan de organische fosforverbinding uit het gif.

Toen de familie het lichaam wilde begraven, stopten Dominicaanse overheidsdienaren de rouwstoet. Ze hebben het lichaam in beslag genomen voor verder onderzoek. Het Dominicaanse Openbaar Ministerie bekijkt of de ouders kunnen worden vervolgd voor dood door schuld.

Diazinon werd in de jaren vijftig als bestrijdingsmiddel ontwikkeld in Zwitserland. De stof verlamt de vlieg- en ademhalingsspieren van insecten. Rond de eeuwwisseling is het in de Verenigde Staten en de Europese Unie verboden, onder meer omdat de risico’s te groot bleken voor mensen die ermee werken.