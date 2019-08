Een plotse explosie en vijf dode nucleaire experts: is mysterieus superwapen van Poetin de oorzaak?

Een plotse explosie, de evacuatie van een volledig dorp en de dood van vijf nucleaire topexperts. Dat een mislukte wapentest in Rusland vragen oproept, hoeft niet te verbazen. Volgens de autoriteiten is er niets aan de hand, maar het gebrek aan informatie en communicatie stelt de bevolking allesbehalve gerust. Het incident doet denken aan Tsjernobyl.

In Njonoska, een dorp aan de Onega-baai nabij de stad Severodvinsk, in het noordwesten van Rusland, huist een militaire basis van het Russische leger. Het gaat om een testlocatie waar volgens verschillende media nieuwe kernwapens worden ontwikkeld. De explosie die er plaatsvond op 8 augustus - en de dood van vijf medewerkers veroorzaakte - was het gevolg van een mislukte test met een raketmotor, zo luidde de officiële mededeling. Pas later werd duidelijk dat het om een mislukte test met een raketmotor mét een nucleaire krachtbron ging.

Verhoogd stralingsniveau

Niet lang na het incident werd een verhoogd stralingsniveau gemeten, en dat terwijl de autoriteiten dat aanvankelijk ontkenden. Ook toen de 450 inwoners van Njonoska plots werden weggevoerd met een trein, werd benadrukt dat het absoluut niet om een evacuatie ging. Niet veel later doken beelden op van medische hulpverleners in stralingspakken terwijl ze de gewonden verzorgen. Veel meer dan dat heeft de bevolking niet nodig om zich argwanend te uiten en de link te leggen met het achterhouden van informatie tijdens de ramp in Tsjernobyl.

“Tot 16 keer hoger dan de norm”, klonk het later bij de federale milieuwaakhond. Daar kwamen uiteindelijk geen grote gezondheidsrisico’s bij kijken: de gemeten 1,76 microsievert per uur in Severodvinsk (met meer dan 180.000 inwoners) is immers lager dan de straling waaraan passagiers worden blootgesteld tijdens een langeafstandsvlucht.

Geen kernramp dus, maar de bevolking bleef toch ongerust. Zo zagen de apotheken in de buurt de afgelopen week een duidelijke stijging van de verkoop van jodiumtabletten, die worden gebruikt om stralingsziekte tegen te gaan.

‘Skyfall’

De autoriteiten weigeren vooralsnog meer informatie vrij te geven over de (tijdelijk) gestegen radioactiviteit. Volgens militaire analisten kan het - in combinatie met de explosie - wijzen op de ontwikkeling van de Boerevestnik. Dat is een nucleair aangedreven kruisraket die door de NAVO ook wel ‘Skyfall’ wordt genoemd. Vorig jaar kondigde Vladimir Poetin - niet verlegen om wat machtsvertoon - het nog aan als een kernwapen dat Rusland tot de machtigste kernmacht ter wereld zal maken. Heeft de president gelijk? Volgens zijn woordvoerder zal het incident “de Russische inspanningen om geavanceerde militaire capaciteiten te ontwikkelen, niet vertragen”.

Maar hoe gevaarlijk is ‘Skyfall’? Volgens professor Mark Galeotti van de Royal United Services Institute for Defence and Security Studies is het een ‘doomsday wapen’. “Het is iets dat zal worden ingezet in een nucleaire oorlog”, zegt hij. “Het is een kruisraket die lang in de lucht kan blijven en intussen radioactieve uitstoten lost.” In 1960 hadden de Verenigde Staten een gelijkaardig wapen, Project Pluto genaamd, maar het werd destijds te gevaarlijk bevonden.

Het is niet het eerste incident in Rusland met kernwapens deze zomer. Vorige maand nog maakte het leger bekend dat 14 personen het leven lieten tijdens een brand aan boord van een nucleaire onderzeeër in de Barentszzee. Bij een ander incident in een Russische legerfaciliteit in Siberië viel er dan weer minstens één dode toen er een brand uitbrak in een munitiedepot. Verschillende personen raakten daarbij ook gewond.