Antwerp begint samenwerking met Congolese club uit stad waar ook Dieumerci Mbokani nog speelde

Royal Antwerp FC gaat samenwerken met de Lubumbashi Eagles, een club uit de Congolese tweede klasse. Dat heeft The Great Old zondag bekendgemaakt via een persbericht. Voor de Congolese club heeft die samenwerking verregaande gevolgen: de ploeg zal vanaf dit jaar onder de naam Red Eagles voetballen, kreeg een nieuw logo gebaseerd op dat van Antwerp en neemt ook de rood-witte kleuren van de club met stamnummer 1 over.

De Eagles Academy is in 2013 opgericht in de stad Lubumbashi in het uiterste zuiden van de Democratische Republiek Congo. De club beschikt over zeer moderne faciliteiten - onder meer twee grasvelden, synthetische velden en een bijhorende school voor jongeren - en zocht in samenwerking in Europa voor de meest getalenteerde spelers van de club. Met Antwerp hebben ze nu dus een partner gevonden.

Lubumbashi is de stad waar Dieumerci Mbokani, de spits van Antwerp, een deel van zijn jeugd doorbracht. Mbokani begon met voetballen in zijn geboortestad Kinshasa in het westen van het land, maar zijn profcarrière begon hij op 19-jarige leeftijd in Lubumbashi bij topclub TP Mazembe. Dat leende hem in 2006 voor één jaar uit aan Anderlecht, waarmee zijn carrière in België gelanceerd werd. Mbokani zou nadien nog voor Standard (2007-2010), Anderlecht (2011-2013) en Antwerp (2018-heden) spelen in ons land.