Dit ‘appartement’ toont aan hoe erg het gesteld is met de vastgoedmarkt in New York

Foto: NYC Department of Buildings

In de Amerikaanse stad New York hebben stadsdiensten een appartement verzegeld dat door de eigenaar illegaal verbouwd was tot 11 mini-appartementen. Foto’s tonen een tafereel dat doet denken aan een scène uit de film ‘Being John Malkovich’.

Foto: NYC Department of Buildings

De foto’s van het appartement in Lower East Side New York tarten alle verbeelding. Eigenaar Xue Ping Ni herschiep zijn appartement van 59 vierkante meter in een mini-dorp met 11 verschillende ‘units’ - zonder ramen. Hij maakte er een duplex van zodat hij zijn huurders op twee verdiepen - elk nog geen 140 cm hoog - kon onderbrengen.

De illegale appartementen waren zo krap, dat Ni bubble wrap aan de plafonds moest aanbrengen opdat niemand zijn hoofd aan de laag hangende buizen zou stoten. “Dit lijkt wel de kamer uit de film ‘Being John Malkovich’”, zegt raadslid Ben Kallos. “Grappig als het fictie is, maar in het echt is het een horrorverhaal.”

Foto: NYC Department of Buildings

Hoeveel zijn huurders betaalden voor hun mini-appartement is niet duidelijk. Nadat de woonst werd verzegeld, werden ze elders ondergebracht en kreeg Ni voor meer dan 144.000 dollar aan boetes - net geen 130.000 euro.