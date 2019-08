‘Godsdienstwaanzinnig’ koppel vlucht voor ‘einde van de wereld’ en laat vier kinderen achter: “Marcel denkt dat hij Jezus is”

Een echtpaar uit het Nederlands-Limburgse Blerick, vlak bij Venlo, is sinds deze week vermist. Hun vier kinderen zijn door de Nederlandse Raad voor de Kinderbescherming in veiligheid gebracht. Het koppel was zich al maanden aan het voorbereiden op het einde van de wereld.

Volgens de zus van de man lijdt het echtpaar aan een ernstige vorm van godsdienstwaanzin en waren ze zich al langere tijd aan het voorbereiden op het ‘einde van de wereld’. Het gaat om de 39-jarige Marcel, van oorsprong Duitser maar al 26 jaar wonend in Nederland, en zijn 41-jarige echtgenote Andrea, afkomstig uit Nijkerk.

De zus van de man heeft inmiddels een oproep geplaatst op Facebook waarin ze vraagt om uit te kijken naar haar broer en zijn vrouw. Telefonisch geeft de zus een toelichting: “Marcel heeft verleden jaar een hartoperatie en een bijna-doodervaring gehad. Volgens hem was het een wonder dat hij weer tot leven kwam en sinds die tijd spreekt hij alleen nog maar over God en zegt dat hijzelf Jezus is.”

Vertrek

Het echtpaar was al maanden bezig met een vertrek voor als de wereld zou vergaan, aldus de zus. “Hij zei dat ze samen naar God zouden gaan”. De vier kinderen (van 17, 15, 12 en 9) werden voorbereid op een ‘leven in het bos’ en kregen al tijden onvoldoende te eten. In april werden de eerste meldingen gedaan over de onrustbarende situatie in het gezin.

Afgelopen maandag kwamen er concrete signalen van een naderend vertrek. Daarop greep de Raad voor de Kinderbescherming in en werden de kinderen uit huis gehaald. Ze zijn ondergebracht op een geheime plek. Sinds die tijd is er geen contact meer met het echtpaar. Donderdag is de politie gaan kijken en trof een verlaten woning aan, aldus de zus.

Marcel heeft een eigen website waarop hij zijn religieuze ideeën ontvouwt. Op grond van recente teksten daar houdt de familie er rekening mee dat hij richting Beieren is vertrokken. Of er sprake is van verbinding met een sekte is onduidelijk. “We weten het niet maar hebben er wel vermoedens van”, aldus de zus. De politie en de zus van Andrea bevestigen de vermissing.