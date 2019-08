Ogen van de wereld gericht op Hongkong: hoe is het zover kunnen komen en grijpt het leger straks in?

In Hongkong is opnieuw een massale betoging aan de gang. Het is al de elfde week op rij dat mensen er op straat komen en zich - ondanks steeds harder optreden van de politie - kanten tegen het gebrek aan democratie in de regio. Het dagelijks leven is er compleet verstoord, en dat heeft steeds zwaardere gevolgen. Maar hoe is het zover kunnen komen? En zal de overheid de roep naar meer vrijheid inwilligen of staat het leger klaar om met nog meer geweld in te grijpen?