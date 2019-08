Journalist brutaal tegen de grond geslagen tijdens live-uitzending van ‘mars tegen gendergeweld’

Een Mexicaanse journalist kreeg het afgelopen weekend hard te verduren tijdens een mars tegen gendergeweld in Mexico-stad. De vrouwelijke betogers slingerden hem verwensingen en confetti naar het hoofd, maar het ergste moest toen nog komen. Terwijl hij de kijkers toesprak, kreeg hij onverwacht een vuistslag tegen het gezicht.

De actievoerders reageerden onmiddellijk op het incident en zetten een tegenaanval in. De reporter kreeg medische hulp maar stelt het goed. Hij was naar eigen zeggen “woest en ook een beetje triest” en zal klacht indienen. De verdachte is nog steeds op vrije voeten, zijn foto wordt verspreid in een poging hem op te sporen.

